Адаптивная верстка интернет магазина - Game Store
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Этот проект разработан с использованием React одной из самых популярных библиотек JavaScript для создания пользовательских интерфейсов. Верстка онлайн магазина видеоигр обеспечивает возможность просмотра видеоигр, также добавление и удаление из корзины.
Основные функциональные возможности
● Просмотр списка игр
- Пользователи могут просматривать разнообразные видеоигры, представленные в магазине. Каждая игра имеет свое название, описание, обложку и цену.
● Поиск
- Пользователи могут ввести название игры в поле поиска чтобы легче находить конкретную игру, которая их интересует.
● Добавление в корзину
- Пользователи могут добавлять понравившиеся игры в корзину. Корзина динамически обновляется, отображая выбранные игры и итоговую сумму.
Ссылка на vercel - https://game-store-zeta-dun.vercel.app/
Стэк: React + TS, React router, Redux toolkit, SCSS.