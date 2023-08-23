Адаптивная верстка интернет магазина - Game Store

Этот проект разработан с использованием React одной из самых популярных библиотек JavaScript для создания пользовательских интерфейсов. Верстка онлайн магазина видеоигр обеспечивает возможность просмотра видеоигр, также добавление и удаление из корзины.

Основные функциональные возможности

● Просмотр списка игр

- Пользователи могут просматривать разнообразные видеоигры, представленные в магазине. Каждая игра имеет свое название, описание, обложку и цену.

● Поиск

- Пользователи могут ввести название игры в поле поиска чтобы легче находить конкретную игру, которая их интересует.

● Добавление в корзину

- Пользователи могут добавлять понравившиеся игры в корзину. Корзина динамически обновляется, отображая выбранные игры и итоговую сумму.

Ссылка на vercel - https://game-store-zeta-dun.vercel.app/

Стэк: React + TS, React router, Redux toolkit, SCSS.