Автомагазин SUNRISE

Продажа контрактных автозапчастей, автотоваров. На сайте реализована полнофункциональная система заказов с возможностью их дальнейшей обработки менеджерами компании (корзина товаров, оформление заказов, оплата + онлайн-касса, личный кабинет пользователя, история заказов, загрузка каталога товаров из 1С, и т.д.).

http://sunriseparts.ru

Netcat, PHP, jQuery, Ajax, Яндекс.Касса, онлайн-касса, 1С, Bootstrap