Интернет-магазин по доставке пиццы, суши, роллов
Добавлена156 просмотров
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин по заказу еды с доставкой по городу.
Выполнена комплексная разработка сайта, интеграция с банковским платежным шлюзом (возможность оплаты картами VISA/MasterCard).
Разработана мобильная версия, мобильное приложение под iOS, Android (на PhoneGap).
Netcat, PHP, jQuery, Ajax