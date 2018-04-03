Интернет-магазин по доставке пиццы, суши, роллов

Добавлена
6 лет назад
156 просмотров
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Интернет-магазин по заказу еды с доставкой по городу.

Выполнена комплексная разработка сайта, интеграция с банковским платежным шлюзом (возможность оплаты картами VISA/MasterCard).

Разработана мобильная версия, мобильное приложение под iOS, Android (на PhoneGap).

http://t-studio.ru/

Netcat, PHP, jQuery, Ajax