Интернет-магазин по доставке пиццы, суши, роллов

Интернет-магазин по заказу еды с доставкой по городу.

Выполнена комплексная разработка сайта, интеграция с банковским платежным шлюзом (возможность оплаты картами VISA/MasterCard).

Разработана мобильная версия, мобильное приложение под iOS, Android (на PhoneGap).

http://t-studio.ru/

Netcat, PHP, jQuery, Ajax