Интернет-магазин сладостей

Сайт на Wordpress+Elementor, Woocommerce,

Содержит каталог товаров, карточки товаров, выбранный продукт добавляется в корзину с дальнейшим оформлением заказа.

Есть возможность добавить понравившийся товар в wishlist.

На сайте реализован блог со статьями по теме.

Форма обратной связи, страницы о нас, оплата и доставка и многое другое.