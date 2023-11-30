Интернет-магазин сладостей

Интернет-магазины
Добавлена
23 дня назад
6 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на Wordpress+Elementor, Woocommerce,

Содержит каталог товаров, карточки товаров, выбранный продукт добавляется в корзину с дальнейшим оформлением заказа.

Есть возможность добавить понравившийся товар в wishlist.

На сайте реализован блог со статьями по теме.

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