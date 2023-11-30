Интернет-магазин сладостей
Интернет-магазины
Добавлена6 просмотров
23 дня назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Wordpress+Elementor, Woocommerce,
Содержит каталог товаров, карточки товаров, выбранный продукт добавляется в корзину с дальнейшим оформлением заказа.
Есть возможность добавить понравившийся товар в wishlist.
На сайте реализован блог со статьями по теме.
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