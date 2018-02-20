Текст для landing page "Умный дом"

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Умный дом понимает Вас без слов.
Оповещает на расстоянии. Следит за безопасностью. Гарантирует комфорт.Подарите Вашему дому интеллект!Заказав установку системы "Умный дом", Вы сможете:- управлять своим домом на расстоянии, с любого устройства- вы будете уверены в правильной работе всех систем- в случае взлома "Умный дом" сам вызовет бригаду охраны- в случае поломок, известит своевременно Вас и специалистов- вы сможете автоматически открывать/закрывать ворота и двери (предупреждать дом о своем возвращении)-дом установит к Вашему приходу оптимальный климат- освещение будет автоматически включаться и выключаться при передвижении по дому.ВидеоКак устроен "Умный дом"Центральная система управления связана со всеми блоками.Основные компоненты "Умного дома":Видеонаблюдение и управление замками(датчики движения, видеокамеры, видеосервер, управляемые дверные замки, управляемые ворота)Обнаружение вторжений (датчик открытия дверей/окон, датчик взлома)Обнаружение и предупреждение аварий (датчик протечки воды, датчик утечки газа, перекрывающие клапаны)Управление климатом (датчики температуры, котлы, кондиционеры, радиаторы, вентиляция, окна)Управление освещением (выключатели, датчики движения, датчики день/ночь, осветительные приборы)Оповещение пользователей, служб (email, SMS, голосовой вызов)Управление водоснабжением внутри объекта (контроль расхода воды, утечек, автоматизация включения/выключения воды).Управление водоснабжением на внешней территории (домик для гостей, полив, летняя кухня, фонтан и пр.)Управление газоснабжением (Автоматический учет расхода газа, давления в сети, утечек).Управление электроснабжением (Регулировка включения/выключения электроприборов и осветительных приборов, контроль напряжения в сети, режим экономии электроэнергии).Система домашний кинотеатр (Дистанционное управление звуком и видео из любой точки дома).Связь с системойБеспроводная связь Z-WaveБеспроводная связь WiFiПроводная связьКаждый раз система автоматически определяет доступный способ оповещения.Технология "Умный дом"Это последнее слово в области инженерных коммуникаций. "Умный дом" - это дом со встроенным пультом для управления всеми ключевыми системами: безопасности, освещения, водоснабжения, контроля климата, оповещения. Саморегулирующаяся система с головным мозгом - пунктом управления. Из него можно отдавать любые команды. Один такой пульт расположен внутри дома, другой у Вас, куда бы Вы не отправились.Преимущества системы автоматизации управления "Умный дом"Доступность. Стоимость системы позволяет получить эту технологию любому желающему и в нужном объеме, например, заказать только автоматический контроль водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, или только видеонаблюдение и управление замками).
Универсальность. Система адаптируется под потребности клиента, может включать как уникальные элементы, так и полный набор стандартных функций "Умный дом" под ключ.Скорость монтажа. Система интегрируется в уже имеющиеся инженерные коммуникации. Потребляет мало электроэнергии, не создает нагрузки на сеть.Без разрушений. Не нужно портить интерьер, после монтажа не остается следов, датчики размещаются прямо в разметках и выключателях, работают от общей сети.Централизованное управление. Вы можете контролировать систему с компьютера, а также любого устройства на базе iOS, Android технологий.Акция! Закажите сразу две системы "Умный дом" - для дома и дачи, для своей квартиры и родителям, и получите скидку на оба проекта — 15%!Услуги компанииПроектирование уникальной системы "Умный дом".Комплектация проекта - поставка оборудования на объект.Монтаж оборудования системы - все монтажные и пуско-наладочные работы под ключ.Поддержка и сервисное обслуживание системы.В качестве примера возьмем типовой проект: дом, или квартира до 100 кв.м. Создание уникального проекта умного дома для этого объекта составит 3 дня. После доставки оборудования на объект, его монтаж займет еще 2 дня. Проекты свыше 100 кв.м. рассчитываются индивидуально. Все зависит от необходимого функционала "умного дома" и площади помещения.Стоимость стандартных решенийСтандартный проект системы "Умный дом" под ключ - от 100 кв.м. помещения от ......Стоимость и скорость монтажа фиксированная.Уникальный проект системы "Умный дом" - от 100 кв.м. помещения от ......Скорость и стоимость монтажа рассчитывается индивидуально.Доставка и оплатаМы осуществляем доставку оборудования, и его монтаж в удобное для клиента время. Условия доставки и удобные способы оплаты обсуждаются. Работать с нами легко и выгодно, потому что мы ориентированы на создание уникальных проектов. Менеджер проконсультирует Вас.Звоните ! Тел:О компании SmartProductsОсновной профиль работы компании SmartProducts - проектирование и внедрение системы "Умный дом". Мы знаем о возможностях системы все. Мы поможем превратить Ваш дом в современное пространство, с возможностью централизованного управления всеми инженерными коммуникациями.
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Наши проекты и отзывы клиентовМонтаж системы "Умный дом" в загородом коттедже 250 кв.м.Нас порекомендовали одни из первых наших клиентов, семейная пара. У соседей пару лет не решался вопрос с системой видеонаблюдения. Мы предложили как проект решения конкретной проблемы, так и комплексное решение для данного объекта. Клиент выбрал "Умный дом" под ключ. По результатам недельного тестирования, незаменимой функцией для данного объекта оказался контроль отопления. Функция позволила существенно сократить сезонные коммунальные платежи, так как хозяева большую часть дня находятся вне дома.Монтаж системы "Умный дом" в квартире-студии (новостройка)Хозяева недавно получили ключи от квартиры и решили сразу заняться коммуникациями, рассчитывали, что установка видеонаблюдения и климат контроля будет долгой и грязной процедурой. Мы осуществили монтаж всех компонентов системы "Умный дом", сдали объект хозяевам, которые по прошествии недели звонили и узнавали где же все-таки датчики. Наш специалист подъехал и ему пришлось раскрутить несколько выключателей, чтобы показать оборудование. Клиенты были в восторге. Многие их соседи обратились к нам позднее.Монтаж системы "Умный дом" в офисах компанииДиректор компании N, наш клиент, захотел создать для своих сотрудников стимулирующее рабочее пространство. После завершения дизайна офиса в стиле хай-тек, встал вопрос об установке системы видеонаблюдения. Так менеджер компании нашел наш сайт. Мы подготовили презентацию проекта под ключ для главного офиса, она была реализована за несколько дней. Далее SmartProducts подключила все офисы компании к единой системе централизованного управления. Наиболее востребованные функции системы в офисных помещениях клиента: умный свет и климат-контроль.Позвоните нам прямо сейчас!И уже через несколько дней "Умный дом" станет частью Вашей жизни!