Текст для landing page "Умный дом"

Умный дом понимает Вас без слов.

Оповещает на расстоянии. Следит за безопасностью. Гарантирует комфорт.Подарите Вашему дому интеллект!Заказав установку системы "Умный дом", Вы сможете:- управлять своим домом на расстоянии, с любого устройства- вы будете уверены в правильной работе всех систем- в случае взлома "Умный дом" сам вызовет бригаду охраны- в случае поломок, известит своевременно Вас и специалистов- вы сможете автоматически открывать/закрывать ворота и двери (предупреждать дом о своем возвращении)-дом установит к Вашему приходу оптимальный климат- освещение будет автоматически включаться и выключаться при передвижении по дому.ВидеоКак устроен "Умный дом"Центральная система управления связана со всеми блоками.Основные компоненты "Умного дома":Видеонаблюдение и управление замками(датчики движения, видеокамеры, видеосервер, управляемые дверные замки, управляемые ворота)Обнаружение вторжений (датчик открытия дверей/окон, датчик взлома)Обнаружение и предупреждение аварий (датчик протечки воды, датчик утечки газа, перекрывающие клапаны)Управление климатом (датчики температуры, котлы, кондиционеры, радиаторы, вентиляция, окна)Управление освещением (выключатели, датчики движения, датчики день/ночь, осветительные приборы)Оповещение пользователей, служб (email, SMS, голосовой вызов)Управление водоснабжением внутри объекта (контроль расхода воды, утечек, автоматизация включения/выключения воды).Управление водоснабжением на внешней территории (домик для гостей, полив, летняя кухня, фонтан и пр.)Управление газоснабжением (Автоматический учет расхода газа, давления в сети, утечек).Управление электроснабжением (Регулировка включения/выключения электроприборов и осветительных приборов, контроль напряжения в сети, режим экономии электроэнергии).Система домашний кинотеатр (Дистанционное управление звуком и видео из любой точки дома).Связь с системойБеспроводная связь Z-WaveБеспроводная связь WiFiПроводная связьКаждый раз система автоматически определяет доступный способ оповещения.Технология "Умный дом"Это последнее слово в области инженерных коммуникаций. "Умный дом" - это дом со встроенным пультом для управления всеми ключевыми системами: безопасности, освещения, водоснабжения, контроля климата, оповещения. Саморегулирующаяся система с головным мозгом - пунктом управления. Из него можно отдавать любые команды. Один такой пульт расположен внутри дома, другой у Вас, куда бы Вы не отправились.Преимущества системы автоматизации управления "Умный дом"Доступность. Стоимость системы позволяет получить эту технологию любому желающему и в нужном объеме, например, заказать только автоматический контроль водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, или только видеонаблюдение и управление замками).

Универсальность. Система адаптируется под потребности клиента, может включать как уникальные элементы, так и полный набор стандартных функций "Умный дом" под ключ.Скорость монтажа. Система интегрируется в уже имеющиеся инженерные коммуникации. Потребляет мало электроэнергии, не создает нагрузки на сеть.Без разрушений. Не нужно портить интерьер, после монтажа не остается следов, датчики размещаются прямо в разметках и выключателях, работают от общей сети.Централизованное управление. Вы можете контролировать систему с компьютера, а также любого устройства на базе iOS, Android технологий. Акция! Закажите сразу две системы "Умный дом" - для дома и дачи, для своей квартиры и родителям, и получите скидку на оба проекта — 15%! Услуги компанииПроектирование уникальной системы "Умный дом".Комплектация проекта - поставка оборудования на объект.Монтаж оборудования системы - все монтажные и пуско-наладочные работы под ключ.Поддержка и сервисное обслуживание системы.В качестве примера возьмем типовой проект: дом, или квартира до 100 кв.м. Создание уникального проекта умного дома для этого объекта составит 3 дня. После доставки оборудования на объект, его монтаж займет еще 2 дня. Проекты свыше 100 кв.м. рассчитываются индивидуально. Все зависит от необходимого функционала "умного дома" и площади помещения.Стоимость стандартных решенийСтандартный проект системы "Умный дом" под ключ - от 100 кв.м. помещения от ......Стоимость и скорость монтажа фиксированная.Уникальный проект системы "Умный дом" - от 100 кв.м. помещения от ......Скорость и стоимость монтажа рассчитывается индивидуально.Доставка и оплатаМы осуществляем доставку оборудования, и его монтаж в удобное для клиента время. Условия доставки и удобные способы оплаты обсуждаются. Работать с нами легко и выгодно, потому что мы ориентированы на создание уникальных проектов. Менеджер проконсультирует Вас.Звоните ! Тел:О компании SmartProductsОсновной профиль работы компании SmartProducts - проектирование и внедрение системы "Умный дом". Мы знаем о возможностях системы все. Мы поможем превратить Ваш дом в современное пространство, с возможностью централизованного управления всеми инженерными коммуникациями.

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