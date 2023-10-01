Android-приложение DENN Pro
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЭКО-система DENN
Все устройства DENN работают в единой ЭКО-системе и управляются с помощью одного приложения.
Не важно, что сейчас вы собираетесь сделать: послушать музыку, заняться спортом или посмотреть где находится ваш ребенок – просто запустите приложение DENN и делайте все это одновременно.
• Возможность агрегирования устройств в одном приложении;
• Возможность получения акций и специальных предложений для владельцев устройств;
• Возможность воспользоваться функционалом различных устройств в едином интерфейсе приложения
— нативная Java-разработка
— библиотека Retrofit для загрузки данных
— Push-уведомления через Firebase Cloud Messaging
— Android Navigation Components
— Сервисы и обработка событий в фоне
— Работа с картами Google в приложении
— работа с Bluetooth через Broadcast Receivers
— работа с партнерскими SDK