Android-приложение DENN Pro

ЭКО-система DENN

Все устройства DENN работают в единой ЭКО-системе и управляются с помощью одного приложения.

Не важно, что сейчас вы собираетесь сделать: послушать музыку, заняться спортом или посмотреть где находится ваш ребенок – просто запустите приложение DENN и делайте все это одновременно.

• Возможность агрегирования устройств в одном приложении;

• Возможность получения акций и специальных предложений для владельцев устройств;

• Возможность воспользоваться функционалом различных устройств в едином интерфейсе приложения

— нативная Java-разработка

— библиотека Retrofit для загрузки данных

— Push-уведомления через Firebase Cloud Messaging

— Android Navigation Components

— Сервисы и обработка событий в фоне

— Работа с картами Google в приложении

— работа с Bluetooth через Broadcast Receivers

— работа с партнерскими SDK