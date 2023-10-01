IOS-приложение РИФ-Микромрамор

Компания предоставляет абсолютно новый сервис в своей отрасли – это простой и удобный способ отправки и заказа на продукцию компании РИФ-Микромрамор.

• Удобная и понятная навигация

• Полный список нашей продукции

• Обратная связь

• Оформление заказа без потери времени

— нативная Swift-разработка

— библиотека Alamofire для загрузки данных

— кэширование всех данных через БД Realm

— Google FCM для Push-уведомлений

— Встроенный просмотр PDF-паспортов товарных позиций