IOS-приложение РИФ-Микромрамор
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания предоставляет абсолютно новый сервис в своей отрасли – это простой и удобный способ отправки и заказа на продукцию компании РИФ-Микромрамор.
• Удобная и понятная навигация
• Полный список нашей продукции
• Обратная связь
• Оформление заказа без потери времени
— нативная Swift-разработка
— библиотека Alamofire для загрузки данных
— кэширование всех данных через БД Realm
— Google FCM для Push-уведомлений
— Встроенный просмотр PDF-паспортов товарных позиций