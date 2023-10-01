Android-приложение IZI: кино, музыка, игры, связь

IZI – приложение мобильного оператора с онлайн кинотеатром, музыкальным плеером, каталогом игр и живыми шоу. Смотри фильмы и шоу, слушай музыку, играй в игры онлайн – копи за это бонусы и меняй их на гигабайты, минуты и SMS

Мои обязанности на проекте:

Рефакторинг приложения сотового оператора IZI для подготовки к дальнейшему расширению и новому охвату стран:

- стек технологий: нативная разработка на Kotlin, миграция существующего Java кода в проекте

- миграция БД приложения с Realm на Android Room

- рефакторинг приложения для Android 13

- добавление новых функций в существующий проект

- переработка архитектуры проекта, миграция на Kotlin Flow и корутины

Технологический стек:

— нативная Android-разработка на Kotlin

— многомодульный проект

— библиотека Retrofit для загрузки данных

— база данных Android Room для хранения данных

— Push-уведомления через Firebase Cloud Messaging

— Android Navigation Components

— Сервисы и обработка событий в фоне

— работа с сервисами внешних поставщиков для мультимедиа-услуг

— Работа с картами Google в приложении

— Dependence Injection через Kotlin Koin