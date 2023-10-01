Android-приложение IZI: кино, музыка, игры, связь
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IZI – приложение мобильного оператора с онлайн кинотеатром, музыкальным плеером, каталогом игр и живыми шоу. Смотри фильмы и шоу, слушай музыку, играй в игры онлайн – копи за это бонусы и меняй их на гигабайты, минуты и SMS
Мои обязанности на проекте:
Рефакторинг приложения сотового оператора IZI для подготовки к дальнейшему расширению и новому охвату стран:
- стек технологий: нативная разработка на Kotlin, миграция существующего Java кода в проекте
- миграция БД приложения с Realm на Android Room
- рефакторинг приложения для Android 13
- добавление новых функций в существующий проект
- переработка архитектуры проекта, миграция на Kotlin Flow и корутины
Технологический стек:
— нативная Android-разработка на Kotlin
— многомодульный проект
— библиотека Retrofit для загрузки данных
— база данных Android Room для хранения данных
— Push-уведомления через Firebase Cloud Messaging
— Android Navigation Components
— Сервисы и обработка событий в фоне
— работа с сервисами внешних поставщиков для мультимедиа-услуг
— Работа с картами Google в приложении
— Dependence Injection через Kotlin Koin