Мобильное приложение Android и IOS для суши баров, пиццерий и кафе

Добрый день, меня зовут Евгений. Я программист - разработчик сайтов и мобильных приложений для Android и IOS.

Имею большую компетенцию в разработке сайтов и мобильных приложений на доставку для общепита, являюсь официальным партнером по интеграции Айко, так же интегрируюсь с любой системой учета.

Есть собственный сервис для общепита (система учета, мобильное приложение и сайт) - YOO. APP (yooapp.ru), который можно внедрить в заведение всего за 20 тыс. руб. (663 BYN)

Работая со мной, вы получаете помощь в разработке технического задания, полное понимание сроков и стоимости до старта проекта, а так же прозрачное разделение проекта на этапы с полным контролем каждого этапа с вашей стороны.

При разработке мобильных приложений я использую следующий стэк:

Frontend - React Native

Backend - Node. js

Разработка мобильных приложений для доставки, создание мобильных приложений для общепита.