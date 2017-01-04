Фотомонтаж и видеомонтаж

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1-Фотомонтаж
- удаление и замена фона с картинки- удаление/добавление объектов на фото- совмещение нескольких фотографий в одну- удаление/добавление водяного знака, текста или логотипа- ретушь фото- восстановление и тонирование- многое-многое другое
2-видеомонтаж
Слайд-шоу как оригинальный подарок близкому человеку
Используя фото и музыку Вы можете рассказать свою историю в HD видео формате на любую тему, будь то:
-Свадьба
-Юбилей
-День Рождения
-Крестины
-Детский альбом
-Признание в любви
-Love story
-Путешествие
-Портфолио
-Бизнес мероприятие
-Реклама вашей продукции
-Презентация
-И не только...)
https://www.youtube.com/watch?v=VqFhx3d33qE&t=5s
3-Слайд-шоу
Создам Виртуальный (электронный) 3D фотоальбом с эффектом перелистывания страниц. Красивый и оригинальный способ собрать все фото воедино. Можно вставить мультимедиа, например видео, аудио, текст, фигуры, страницы, альбомы с изображениями, Flash, видео с YouTube и ссылки.
можно сохранить в:
• html позволяет вам загрузить альбом на веб-сайт для просмотра онлайн.
• EXE позволяет вам просматривать готовый альбом на компьютере с ОС Windows.
• ZIP позволяет сохранять все файлы и папки книги в архиве zip (с легкостью отправляйте по электронной почте и читайте в автономном режиме после распаковки или читать в архиве с бесплатным ридером Flip Reader).
• App (Приложение Mac) — это исполняемое приложение на Mac.
• FBR — это специально разработанный формат для чтения с бесплатной программой для чтения Flip Reader, легко отправляется по электронной почте и читается в автономном режиме.
• Версия для мобильных устройств предназначена для просмотра html альбома на мобильных устройствах через браузеры
• scr для использования в качестве скринсейвера.
• как плагин WordPress и размещение в WordPress.
• в модуле Joomla.
• модуль Drupal для вставки на веб-сайт Drupal.