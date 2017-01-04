Фотомонтаж и видеомонтаж

1-Фотомонтаж

- удаление и замена фона с картинки- удаление/добавление объектов на фото- совмещение нескольких фотографий в одну- удаление/добавление водяного знака, текста или логотипа- ретушь фото- восстановление и тонирование- многое-многое другое

2-видеомонтаж

Слайд-шоу как оригинальный подарок близкому человеку

Используя фото и музыку Вы можете рассказать свою историю в HD видео формате на любую тему, будь то:

-Свадьба

-Юбилей

-День Рождения

-Крестины

-Детский альбом

-Признание в любви

-Love story

-Путешествие

-Портфолио

-Бизнес мероприятие

-Реклама вашей продукции

-Презентация

-И не только...)

https://www.youtube.com/watch?v=VqFhx3d33qE&t=5s

3-Слайд-шоу

Создам Виртуальный (электронный) 3D фотоальбом с эффектом перелистывания страниц. Красивый и оригинальный способ собрать все фото воедино. Можно вставить мультимедиа, например видео, аудио, текст, фигуры, страницы, альбомы с изображениями, Flash, видео с YouTube и ссылки.

можно сохранить в:

• html позволяет вам загрузить альбом на веб-сайт для просмотра онлайн.

• EXE позволяет вам просматривать готовый альбом на компьютере с ОС Windows.

• ZIP позволяет сохранять все файлы и папки книги в архиве zip (с легкостью отправляйте по электронной почте и читайте в автономном режиме после распаковки или читать в архиве с бесплатным ридером Flip Reader).

• App (Приложение Mac) — это исполняемое приложение на Mac.

• FBR — это специально разработанный формат для чтения с бесплатной программой для чтения Flip Reader, легко отправляется по электронной почте и читается в автономном режиме.

• Версия для мобильных устройств предназначена для просмотра html альбома на мобильных устройствах через браузеры

• scr для использования в качестве скринсейвера.

• как плагин WordPress и размещение в WordPress.

• в модуле Joomla.

• модуль Drupal для вставки на веб-сайт Drupal.

https://youtu.be/IzMXjA1CRtU