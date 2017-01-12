OfficeTime_SEO-продвижение

Полная оптимизация сайта: seo-аудит сайта, анализ целей бизнеса, анализ конкурентов, сбор расширенного семантического ядра, составление логической структуры сайта,

оптимизация страниц под спрос, составление тз программистам, копирайтерам и

написание seo-контента.Составление стратегии продвижения. Увеличение авторитетности сайта, поиск

лучших доноров, написание статей для внешних ресурсов.

Регион продвижения: Киев и Украина

Продвижение в ТОП10 и ТОП3 более тысячи ключевых запросов в Google и Яндексе.