SEO-продвижение_MobilePlanet

Полная оптимизация сайта: seo-аудит сайта, анализ целей бизнеса, анализ конкурентов, сбор расширенного семантического ядра, составление логической структуры сайта,

оптимизация страниц под спрос, составление тз программистам и копирайтерам.

Написание seo-контентаи внедрение доработок исходя из целей продвижения. Составление стратегии

продвижения. Увеличение авторитетности сайта, поиск лучших доноров, написание

статей на блог и для внешних ресурсов.

Регион продвижения: Одесса и Одесская область.

Исходя из приоритетов, поставленных по продвижению начиная с iphone 4, 5, 6, 7, apple watch, более десятков других брендов мобильных телефонов, планшетов продвинуты в ТОП10, ТОП5 тысячи ключевых

запросов в Google и Яндексе.