Бюро 326

Добавлена
4 года назад
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Бизнес агентство Бюро 326 оказывает комплекс услуг для предпринимателей из стран СНГ, 

прибывающих на Кипр с целью открытия собственного бизнеса.

Сделано:

  • Разработка логотипа и фирменного стиля;
  • Разработка макетов 5 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
  • Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (18 макетов);
  • Верстка по технологии БЭМ;
  • Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
  • Создание уникальных текстов;
  • Перевод текстов на английский язык;
  • Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере;