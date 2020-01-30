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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бизнес агентство Бюро 326 оказывает комплекс услуг для предпринимателей из стран СНГ,
прибывающих на Кипр с целью открытия собственного бизнеса.
Сделано:
- Разработка логотипа и фирменного стиля;
- Разработка макетов 5 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
- Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (18 макетов);
- Верстка по технологии БЭМ;
- Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
- Создание уникальных текстов;
- Перевод текстов на английский язык;
- Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере;