Avilegames

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Команда компании AliveGames занимается созданием компьютерных игр для любых платформ,
а также 3D-моделингом и рендерингом. Создают иллюстрации и дизайн, симуляции и визуализацию.
Сделано:
- Разработка логотипа и фирменного стиля;
- Разработка макетов 9 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
- Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (18 макетов);
- Оформление группы Вконтакте;
- Верстка по технологии БЭМ;
- Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
- Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.