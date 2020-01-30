Avilegames

Добавлена
4 года назад
97 просмотров
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Команда компании AliveGames занимается созданием компьютерных игр для любых платформ, 

а также 3D-моделингом и рендерингом. Создают иллюстрации и дизайн, симуляции и визуализацию.

Сделано:

  • Разработка логотипа и фирменного стиля;
  • Разработка макетов 9 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
  • Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (18 макетов);
  • Оформление группы Вконтакте;
  • Верстка по технологии БЭМ;
  • Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
  • Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.