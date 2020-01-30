VipHomeCyrpus

VipHomeCyprus — агентство элитной недвижимости на Кипре. Создан англоязычный сайт с внутренним интерфейсом добавления и редактирования позиций каталога.Сделано:

Разработка макетов 11 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;

Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (22 макета);

Верстка по технологии БЭМ;

Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;

Создание уникальных текстов;

Перевод текстов на английский язык;

Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.