VipHomeCyrpus

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VipHomeCyprus — агентство элитной недвижимости на Кипре. Создан англоязычный сайт с внутренним интерфейсом добавления и редактирования позиций каталога.Сделано:
- Разработка макетов 11 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
- Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (22 макета);
- Верстка по технологии БЭМ;
- Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
- Создание уникальных текстов;
- Перевод текстов на английский язык;
- Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.