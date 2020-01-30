VipHomeCyrpus

Добавлена
4 года назад
91 просмотр
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VipHomeCyprus — агентство элитной недвижимости на Кипре. Создан англоязычный сайт с внутренним интерфейсом добавления и редактирования позиций каталога.Сделано:

  • Разработка макетов 11 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
  • Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (22 макета);
  • Верстка по технологии БЭМ;
  • Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
  • Создание уникальных текстов;
  • Перевод текстов на английский язык;
  • Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.