IEK Lighting

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Группа компаний IEK — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Сделано:
- 37 уникальных иконок;
- Корректировка логотипа под новое направление;
- Разработка макетов 22 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
- Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (44 макета);
- Верстка по технологии БЭМ;
- Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
- Подключение НСИ к каталогу продукции (автоматическое обновление по расписанию);
- Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере;