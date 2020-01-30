IEK Lighting

Добавлена
4 года назад
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Группа компаний IEK — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Сделано:

  • 37 уникальных иконок;
  • Корректировка логотипа под новое направление;
  • Разработка макетов 22 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
  • Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (44 макета);
  • Верстка по технологии БЭМ;
  • Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
  • Подключение НСИ к каталогу продукции (автоматическое обновление по расписанию);
  • Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере;