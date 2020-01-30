IEK Lighting

Группа компаний IEK — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Сделано:

37 уникальных иконок;

Корректировка логотипа под новое направление;

Разработка макетов 22 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;

Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (44 макета);