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GENERICA - торговая марка, входящая в состав IEK GROUPСделано:
- Разработка макетов 13 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
- Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (26 макета);
- Верстка по технологии БЭМ;
- Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
- Подключение НСИ к каталогу продукции (автоматическое обновление по расписанию);
- Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.