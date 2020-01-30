GENERICA

Добавлена
4 года назад
91 просмотр
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GENERICA - торговая марка, входящая в состав IEK GROUPСделано:

  • Разработка макетов 13 страниц в десктопном варианте и всплывающих окон;
  • Адаптивные макеты каждой страницы в двух разрешениях (26 макета);
  • Верстка по технологии БЭМ;
  • Программирование(натяжка) на 1С-Битрикс;
  • Подключение НСИ к каталогу продукции (автоматическое обновление по расписанию);
  • Настройка сервера и разворачивания сайта на сервере.