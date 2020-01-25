LAB Consulting

Многостраничный сайт изготовлен под ключ для логистической компании, которая занимается транспортно-логистическим сопровождением.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

- Разработка логотипа

Технологии:

HTML, CSS, PHP, Javascript, jQuery.

Технические работы проведенные на сайте:

- Прелоадер на каждой странице

- Параллакс фона на главной странице

- Слайдер отзывов

- Модуль новостей

- CSS анимация

- Всплывающие окна заказа звонка

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Фотогалерея

- Характеристики

- Выпадающее меню, меню гамбургер

- Яндекс карта

- Фотогалерея lightbox

- cms wordpress