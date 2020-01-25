LAB Consulting

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Многостраничный сайт изготовлен под ключ для логистической компании, которая занимается транспортно-логистическим сопровождением.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
- Разработка логотипа
Технологии:
HTML, CSS, PHP, Javascript, jQuery.
Технические работы проведенные на сайте:
- Прелоадер на каждой странице
- Параллакс фона на главной странице
- Слайдер отзывов
- Модуль новостей
- CSS анимация
- Всплывающие окна заказа звонка
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Фотогалерея
- Характеристики
- Выпадающее меню, меню гамбургер
- Яндекс карта
- Фотогалерея lightbox
- cms wordpress