Сайт-визитка для профессиональных строителей

Добавлена
9 лет назад
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Цель проекта: 

  • 1. Создать яркий, запоминающийся сайт-визитку для строительной бригады профессионалов;
  • 2. Главный аспект деятельности – весь спектр отделочных и ремонтных работ любой сложности;
  • 3. Дизайн сайт и семантика должны быть максимально оптимизированы под SEO.
Средства разработки 

1. Проектирование UI, разработка макетов и дизайн: PS CC 2015;  

2. Верстка, frontend, backend: HTML5/CSS3/JS, PHP, MODX.  

Подробности реализации проекта: 

1. Создать дизайн сайта максимально оптимизированный под SEO; 

2. Необходимость показать в дизайне сайта профессионализм бригады (нашего клиента); 

3. Разработка и проектирование responsive web design было проведено более чем через год 

после запуска проекта.  

4. Сопровождение и продвижение проекта, постоянная помощь и оказание консультаций клиенту; 

5. Проведение оптимизации Google PageSpeed Insights.

http://pro100remont.by/

HTMLJavaScriptMODXPHP