Сайт-визитка для профессиональных строителей

Цель проекта:

1. Создать яркий, запоминающийся сайт-визитку для строительной бригады профессионалов;

2. Главный аспект деятельности – весь спектр отделочных и ремонтных работ любой сложности;

3. Дизайн сайт и семантика должны быть максимально оптимизированы под SEO.

1. Проектирование UI, разработка макетов и дизайн: PS CC 2015;

2. Верстка, frontend, backend: HTML5/CSS3/JS, PHP, MODX.

Подробности реализации проекта:

1. Создать дизайн сайта максимально оптимизированный под SEO;

2. Необходимость показать в дизайне сайта профессионализм бригады (нашего клиента);

3. Разработка и проектирование responsive web design было проведено более чем через год

после запуска проекта.

4. Сопровождение и продвижение проекта, постоянная помощь и оказание консультаций клиенту;

5. Проведение оптимизации Google PageSpeed Insights.

http://pro100remont.by/