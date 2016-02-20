Сайт-визитка для профессиональных строителей

Цель проекта:
- 1. Создать яркий, запоминающийся сайт-визитку для строительной бригады профессионалов;
- 2. Главный аспект деятельности – весь спектр отделочных и ремонтных работ любой сложности;
- 3. Дизайн сайт и семантика должны быть максимально оптимизированы под SEO.
1. Проектирование UI, разработка макетов и дизайн: PS CC 2015;
2. Верстка, frontend, backend: HTML5/CSS3/JS, PHP, MODX.
Подробности реализации проекта:
1. Создать дизайн сайта максимально оптимизированный под SEO;
2. Необходимость показать в дизайне сайта профессионализм бригады (нашего клиента);
3. Разработка и проектирование responsive web design было проведено более чем через год
после запуска проекта.
4. Сопровождение и продвижение проекта, постоянная помощь и оказание консультаций клиенту;
5. Проведение оптимизации Google PageSpeed Insights.