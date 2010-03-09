http://vegalife.ru

Сайт под ключ vegalife.ru – личные блоги по медицине, curezone.com

Движок joomla 1.5

Сроки: 60 дней.

Стоимость: 1500$

Особенности:

1. AJAX подгруздка страниц до 0,3 секунды на генерацию из базы.

2. SEO оптимизация с использованием русских букв в ссылках.

http://yandex.ru/yandsearch?text=vegalife.ru&pag=u&surl=vegalife.ru

3. Оптимизация кода - ускорение загрузки страниц

http://i.webo.in/urls/vegalife.ru.png

Мои обязанности:

1. Менеджмент проекта, координация работы 57 человек:

1.1. Дизайн сайта – создание и корректировка - работали 2 человека.

1.2. Верстка страниц – корректировка – работали 3 человека.

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fvegalife.ru%2F

1.3. Отдельные модули для сайта – корректировка исходников – 2 человека.

1.4. Начальный контент для запуска сайта - 30 статей – 20 человек.

1.5. Комментарии к статьям - 150 штук – 30 человек.

2. Программирование:

2.1 JQuery 1.4.2 – AJAX автоматически подгруздка статей и комментариев.

2.2 PHP MVC, проектирование с учётом AJAX запросов.

2.3 Проектирование и оптимизация запросов к базе данных.

2.4 Переписывание стандартной авторизации joomla для ускорения работы.

2.5 Технология быстрой подгруздки аватаров - DataURI для современных браузеров FF3.5,GC 3,IE 8, Opera 10.