Vegalife.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт под ключ vegalife.ru – личные блоги по медицине, curezone.com
Движок joomla 1.5
Сроки: 60 дней.
Стоимость: 1500$
Особенности:
1. AJAX подгруздка страниц до 0,3 секунды на генерацию из базы.
2. SEO оптимизация с использованием русских букв в ссылках.
http://yandex.ru/yandsearch?text=vegalife.ru&pag=u&surl=vegalife.ru
3. Оптимизация кода - ускорение загрузки страниц
http://i.webo.in/urls/vegalife.ru.png
Мои обязанности:
1. Менеджмент проекта, координация работы 57 человек:
1.1. Дизайн сайта – создание и корректировка - работали 2 человека.
1.2. Верстка страниц – корректировка – работали 3 человека.
http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fvegalife.ru%2F
1.3. Отдельные модули для сайта – корректировка исходников – 2 человека.
1.4. Начальный контент для запуска сайта - 30 статей – 20 человек.
1.5. Комментарии к статьям - 150 штук – 30 человек.
2. Программирование:
2.1 JQuery 1.4.2 – AJAX автоматически подгруздка статей и комментариев.
2.2 PHP MVC, проектирование с учётом AJAX запросов.
2.3 Проектирование и оптимизация запросов к базе данных.
2.4 Переписывание стандартной авторизации joomla для ускорения работы.
2.5 Технология быстрой подгруздки аватаров - DataURI для современных браузеров FF3.5,GC 3,IE 8, Opera 10.