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Натяжка верстки на WordPress cms:
- натяжка с использованием плагина Advanced Custom Fields Pro (ACF), создание и настройка удобных кастомных полей для редактирования контента
- добавление css анимации
- настройка формы обратной связи (плагин Contact Form 7). Настройка отправки данных из форм на почту и в админ панель сайта.
- YOAST SEO базовые настройки СЕО
- настройка ssl ключа и переход на https (Real Simple SSL)
- оптимизация картинок и их вывода (Imagify)
- оптимизация файлов проекта и ускорения загрузки сайта, настройки кэширования (WP Rocket)