Натяжка верстки на WordPress cms:

- натяжка с использованием плагина Advanced Custom Fields Pro (ACF), создание и настройка удобных кастомных полей для редактирования контента

- добавление css анимации

- настройка формы обратной связи (плагин Contact Form 7). Настройка отправки данных из форм на почту и в админ панель сайта.

- YOAST SEO базовые настройки СЕО

- настройка ssl ключа и переход на https (Real Simple SSL)

- оптимизация картинок и их вывода (Imagify)

- оптимизация файлов проекта и ускорения загрузки сайта, настройки кэширования (WP Rocket)

http://www.portfolio.wbdev.gq/sepiotek/