Тестировщик ПО/ QA engineer

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Инженер по тестированию ПО
- Тестирование Web/Desktop приложений (функциональное, кроссбраузерное, регрессионное и т. д. );
- Оформление задач (ошибки, улучшения, фичи) в баг-трекерах: Mantis, Redmine, bugzilla, JIRA;;
- Подготовка тест – кейсов, прохождение, поддержание актуальности, выгрузка отчетов (TestLink);
- Подготовка чек – листов прохождение, поддержание актуальности, выгрузка отчетов;
- Анализ функциональных и технических требований;
- Подготовка и обновление документации (пользовательские инструкции,
тестовые сценарии, внутренние рабочие инструкции и регламенты);
- Подготовка итоговых писем по результатам тестирования (релизы, фичи);
- Работа с базами данных, MySQL, DBeaver (знание SQL (DDL, DML);
- Взаимодействие с разработчиками, аналитиками, менеджером проекта;
- Планирование рабочего времени.
Иные знания и навыки
- Базовые знания сетевых технологий стек протоколов tcp/ip, модель OSI;
- Базовые знания C#, Python (основные принципы ООП);
- Опыт автоматизации с использованием Selenium WebDriver на Python ;
- Работа с Linux (настройки конфиг. файлов, установка/обновление ПО,
нас тройка беспарольного доступа, анализ логов, использование базовых
команд при работе с системой, развертывание кластеров и т.д.);
- Навыки тестирования API (Postman);
- Работа с системой виртуализации Proxmox Virtual Environment;
- Базовые знания Git;
- английский (чтение технической литературы)