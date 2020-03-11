Тестировщик ПО/ QA engineer

Инженер по тестированию ПО

- Тестирование Web/Desktop приложений (функциональное, кроссбраузерное, регрессионное и т. д. );

- Оформление задач (ошибки, улучшения, фичи) в баг-трекерах: Mantis, Redmine, bugzilla, JIRA;;

- Подготовка тест – кейсов, прохождение, поддержание актуальности, выгрузка отчетов (TestLink);

- Подготовка чек – листов прохождение, поддержание актуальности, выгрузка отчетов;

- Анализ функциональных и технических требований;

- Подготовка и обновление документации (пользовательские инструкции,

тестовые сценарии, внутренние рабочие инструкции и регламенты);

- Подготовка итоговых писем по результатам тестирования (релизы, фичи);

- Работа с базами данных, MySQL, DBeaver (знание SQL (DDL, DML);

- Взаимодействие с разработчиками, аналитиками, менеджером проекта;

- Планирование рабочего времени.

Иные знания и навыки

- Базовые знания сетевых технологий стек протоколов tcp/ip, модель OSI;

- Базовые знания C#, Python (основные принципы ООП);

- Опыт автоматизации с использованием Selenium WebDriver на Python ;

- Работа с Linux (настройки конфиг. файлов, установка/обновление ПО,

нас тройка беспарольного доступа, анализ логов, использование базовых

команд при работе с системой, развертывание кластеров и т.д.);

- Навыки тестирования API (Postman);

- Работа с системой виртуализации Proxmox Virtual Environment;

- Базовые знания Git;

- английский (чтение технической литературы)