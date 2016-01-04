WEB - Тестирование http://www.tophotels.ru/

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+ ответственна за неск. высоконагруженных веб-сайтов (общая посещаемость около500 000 чел./день
+ РучноетестированиеWeb-сервисов (верстка, логика и функционал, юзабилити)
+ Автоматизированное тестированиефункционала (Visual Studio С# + Selenium RC + nUnit). Также используются css, xpath, работа с angular js через запросы jQuery
+ Проверка тикетов в мультипотоковом режиме– ежедневно около 10 – 20, в группе около 10 разработчиков –
поэтому скучать некогда)), 8-12 часовой рабочий день
+ Составление описательнойдокументации по функционалу веб-продуктов (Wiki)
+ Работа с метриками (лабораторное,точное измерение реакций и загрузок различных страниц/сервисов)