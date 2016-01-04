WEB - Тестирование http://www.tophotels.ru/

+ ответственна за неск. высоконагруженных веб-сайтов (общая посещаемость около500 000 чел./день

+ РучноетестированиеWeb-сервисов (верстка, логика и функционал, юзабилити)

+ Автоматизированное тестированиефункционала (Visual Studio С# + Selenium RC + nUnit). Также используются css, xpath, работа с angular js через запросы jQuery

+ Проверка тикетов в мультипотоковом режиме– ежедневно около 10 – 20, в группе около 10 разработчиков –

поэтому скучать некогда)), 8-12 часовой рабочий день

+ Составление описательнойдокументации по функционалу веб-продуктов (Wiki)

+ Работа с метриками (лабораторное,точное измерение реакций и загрузок различных страниц/сервисов)