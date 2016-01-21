СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Этот сайт работает на CMS «WordPress». Тема, которая используется на его страницах, разрабатывалась с нуля. Все скрипты были написаны самостоятельно без использования сторонних библиотек, использовался нативный «JavaScript». HTML-код полностью валидный. Вёрстка кроссбраузерная: страницы отображаются одинаково во всех браузерах (вёрстка тестировалась в «Google Chrome», «Mozilla Firefox», «Opera», «Safari», «Яndex-браузере» и «InternetExplorer 11.0»). Работа скриптов проверялась во всех вышеперечисленных браузерах. При изменении масштаба, содержимое страниц «не прыгает».

Специально для сайта были написаны:

1) скрипт для работы выпадающих списков («ПРОЖИВАЕТЕ В:»);

2) скрипт для работы модальных окон (например, при нажатии на кнопку «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»);

3) скрипты, основанные на AJAX-запросах (например, переключение между пунктами перечня неисправностей на внутренних страницах сайта);

4) скрипт для плавной прокрутки страницы (используется на странице «Цены»);

Подключен скрипт для проверки информации, которую пользователь ввёл в текстовые поля форм, перед её отправкой на PHP-обработчик. Этот скрипт был написан мною ранее.

Поскольку стандартный функционал, который предоставляется CMS «WordPress», не давал всех необходимых возможностей, было создано несколько пользовательских типов записей и таксономий.

Для владельца сайта было бесплатно проведено несколько «уроков» по использованию CMS «WordPress» и собственного сайта.

Автор дизайна: Станислав Хилько (https://www.weblancer.net/users/KhilkoStas/).