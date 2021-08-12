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Веб-сайт для фотографа. Заказчиком были определены основные требования к веб-сайту,
а именно высокая скорость работы, современный дизайн и легкодоступность.
Функциональные задачи следующие: форма обратной связи, детальные страницы проектов,
наличие административной части.
Технологии использованные при реализации веб-сайта: Angular 9, Google Firebase.
Инструменты использованные для реализации дизайна: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Время на разработку - 45 часов.
Дизайн - 14 часов.
Разработка и настройка - 31 час.