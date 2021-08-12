Веб-сайт для фотографа. Заказчиком были определены основные требования к веб-сайту,

а именно высокая скорость работы, современный дизайн и легкодоступность.

Функциональные задачи следующие: форма обратной связи, детальные страницы проектов,

наличие административной части.

Технологии использованные при реализации веб-сайта: Angular 9, Google Firebase.

Инструменты использованные для реализации дизайна: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Время на разработку - 45 часов.

Дизайн - 14 часов.

Разработка и настройка - 31 час.