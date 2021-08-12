Веб-разработчик (Front-end)

Добрый день, меня зовут Роман, в коммерческой разработке

с 2019 года, основные проекты это веб-сайты визитки и

малые веб-сайты для продвижения товаров и услуг на рынке.

Основные технологие, наиболее часто применяемые для решения задач: JavaScript & Typescript,

JQuery, SCSS, Angular.

Основные инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe XD

Мой Github:

https://github.com/r404man

Дизайн подготовленный к проектам:

behance: r404man

Проекты для ознакомления:

https://photo-artist.ru/

https://r404man.github.io/

http://moya-epitafiya-shop.webtm.ru/

http://leila-cakebery.webtm.ru/