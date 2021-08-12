Веб-разработчик (Front-end)
Добрый день, меня зовут Роман, в коммерческой разработке
с 2019 года, основные проекты это веб-сайты визитки и
малые веб-сайты для продвижения товаров и услуг на рынке.
Основные технологие, наиболее часто применяемые для решения задач: JavaScript & Typescript,
JQuery, SCSS, Angular.
Основные инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe XD
Мой Github:
Дизайн подготовленный к проектам:
Проекты для ознакомления:
http://moya-epitafiya-shop.webtm.ru/
Портфолио
- Верстка веб-сайта визитки17 просмотров
- Веб-сайт для фотографа14 просмотров
- Дизайн для сервиса Онлайн-обучение17 просмотров