Вам нужен квалифицированный SEO-специалист с большим практическим опытом? Тогда предлагаю свои услуги по направлениям в комплексе или по отдельности

1. Сео аудит сайта (технический, юзабилити или полный);2. Внутренняя и внешняя оптимизация.3. Составление семантического ядра.4. Написание инфо- и продающих статей, SEO-копирайтинг, описания к товарам/услугам;5. Составление ТЗ для программиста, копирайтера;6. Составление контент-плана для статей блога, сайта.7. Контент-менеджмент на Wordpress и др. платформах;8. Введение блогов, сайтов.9.Продвижение сайта статьями в ТОП