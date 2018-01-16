95vkravchenko

Владислав Кравченко 95vkravchenko

 
28 летУкраина/Черкассы
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Основной моей специализацией является HTML/CSS верстка. 

верстка сайтов

верстка емейл шаблонов

Постоянно стараюсь совершенствовать свои знания.  

На данный момент использую в работе:

  • HTML5 / Bootstrap / Materializecss
  • CSS3 / SASS/ SCSS
  • JavaScript / JQuery
  • Adobe Photoshop / Avocode
  • Сборщик Gulp
  • Bower/Git
Основным моим приоритетом в разработке является качество. 

мой профиль на freelancehunt.comhttps://freelancehunt.com/freelancer/v_kravchenko.html
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpPhotoshopGit
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$80
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Отзывы заказчиков
vlad-polishuk
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать сайт и емеил шаблон в одном стиле
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