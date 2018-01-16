Основной моей специализацией является HTML/CSS верстка.
верстка сайтов
верстка емейл шаблонов
Постоянно стараюсь совершенствовать свои знания.
На данный момент использую в работе:
- HTML5 / Bootstrap / Materializecss
- CSS3 / SASS/ SCSS
- JavaScript / JQuery
- Adobe Photoshop / Avocode
- Сборщик Gulp
- Bower/Git
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
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Портфолио
- "Центр йоги"132 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!