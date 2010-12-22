AHToXa2010

Нужно сделать шаблон интернет магазина фильтров для воды на joomla и virtuemart. Т.е. сделать новый или переделать любой из существующих. Дизайн должен быть красивым, запоминающимся в синих/голубых тонах. Должно быть место для корзины, каталог товаров. ...