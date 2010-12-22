AHToXa2010

Антон AHToXa2010

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи для сайта, тематика - очистка воды

    Для сайта компании нужны статьи на тему Очистка воды. Нужны уникальные seo тексты статей, описания оборудования. Около 20 статей (обезжелезиватели, умягчители, картриджные фильтры, бытовые системы и т.д.) Ключевое требование — обязательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта по запросам

    Нужно продвинуть сайт waterhelp.ru по запросам: 1. Очистка воды в коттедже 2. системы очистки воды для коттеджа 3. системы очистки воды для дачи 4. умягчение воды 5. фильтры умягчения воды 6. фильтр умягчитель 7. обезжелезивание ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон joomla + virtuemart

    $100

    Нужно сделать шаблон интернет магазина фильтров для воды на joomla и virtuemart. Т.е. сделать новый или переделать любой из существующих. Дизайн должен быть красивым, запоминающимся в синих/голубых тонах. Должно быть место для корзины, каталог товаров. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад