Студент. 22 лет. Быстрая и качественная разработка сайтов, оптимизация.

Учусь в БГУ на специальности прикладная математика, специализация - математическое моделирование и анализ данных.

Занимаюсь разработкой веб-сервисов, сайтов любой сложности. Возможна разработка под iPhone, iPad.

Языки программирования: С/С++, Java, Ruby, PHP.

Иностранные языки: английский, белорусский.