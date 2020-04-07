Студент. 22 лет. Быстрая и качественная разработка сайтов, оптимизация.
Учусь в БГУ на специальности прикладная математика, специализация - математическое моделирование и анализ данных.
Занимаюсь разработкой веб-сервисов, сайтов любой сложности. Возможна разработка под iPhone, iPad.
Языки программирования: С/С++, Java, Ruby, PHP.
Иностранные языки: английский, белорусский.
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#1975
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 5 дней
#3372
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 2 дней
#5799
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 1 дня
#6424
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#7783