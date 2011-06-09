Качественный и красивый дизайн за разумные деньги!

Разработаю для вас уникальный дизайн, любой сложности. Придумаю логотип, нарисую баннер, выполню макет сайта, придумаю дизайн программы и многое другое для ВАС!

Единственное, что я не делаю это эротика и порнография!

Работаю по распорядку:

1) Обговариваем работу с вам

2) Вы делаете предоплату в 30%

3) Я выполняю работу

4) Мы всё с вами согласовываем

5) Вы платите остальные 70%

6) Я передаю вам все исходники!

На данный момент работаю по низким ценам! Пишите, звоните и мы договоримся!

Заказываем! Получаем! Наслаждаемся!