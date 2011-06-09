Air-Di

Макс Жильцов Air-Di

 
30 летРоссия/Белгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Качественный и красивый дизайн за разумные деньги!

Разработаю для вас уникальный дизайн, любой сложности. Придумаю логотип, нарисую баннер, выполню макет сайта, придумаю дизайн программы и многое другое для ВАС!

Единственное, что я не делаю это эротика и порнография!

Работаю по распорядку:

1) Обговариваем работу с вам

2) Вы делаете предоплату в 30%

3) Я выполняю работу

4) Мы всё с вами согласовываем

5) Вы платите остальные 70%

6) Я передаю вам все исходники!

На данный момент работаю по низким ценам! Пишите, звоните и мы договоримся!

Заказываем! Получаем! Наслаждаемся!

Баннеры
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от $10
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $20
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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от $50
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Иконки и Пиксель-арт
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от $30
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Логотипы и Знаки
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от $30
от 1 дня
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Презентации
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от $20
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $40
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