Здравствуйте. Ищу веб-программиста для создания сайта media-тематики (Video, Music, aBooks, eBooks) в Wordpress. Сайт должен иметь частичный вид / функционал сайта: http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/ Интерфейс сайта будет на 2х языках: английском и русском, в перспективе и на французском... Т.е. нужен ...
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$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Предлагаю дистанционное сотрудничество с программистами в SQL, создание метео-портала и т. д. Всем заинтересовавшимся: прошу выслать мне ваши CV, (желательно на английском или французском, но можно и на русском), а также ваши условия (расценки, приемлемые способы ...Базы данных4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
ИМЕЕМ: несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк. Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Корейско-: Англ, Фр, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
6 лет назад
Александр - идеальный заказчик. Четко и внятно объясниет детали задания, в то же время оставляет пространство для инициативы исполнителя. Всегда на связи. Надеюсь и дальше работать с ним.
Ответный отзыв
Создание сайта находится на стадии завершения. Очень доволен качеством работы и вежливым общением г. Валентина Коробкова. Планирую продолжить сотрудничество! Всем его рекомендую за профессиональные и, не в последнюю очередь, человеческие качества (порядочность, ответственность и пр.).