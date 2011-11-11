Предлагаю дистанционное сотрудничество с программистами в SQL, создание метео-портала и т. д. Всем заинтересовавшимся: прошу выслать мне ваши CV, (желательно на английском или французском, но можно и на русском), а также ваши условия (расценки, приемлемые способы ...