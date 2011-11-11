AlexP73

Александр AlexP73

 
51 годКанада/Монреаль
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт Wordpress

    Здравствуйте. Ищу веб-программиста для создания сайта media-тематики (Video, Music, aBooks, eBooks) в Wordpress. Сайт должен иметь частичный вид / функционал сайта: http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/ Интерфейс сайта будет на 2х языках: английском и русском, в перспективе и на французском... Т.е. нужен ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Программирование в SQL & создание портала СЭИ

    Предлагаю дистанционное сотрудничество с программистами в SQL, создание метео-портала и т. д. Всем заинтересовавшимся: прошу выслать мне ваши CV, (желательно на английском или французском, но можно и на русском), а также ваши условия (расценки, приемлемые способы ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-переводчик

    $1000

    ИМЕЕМ: несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк. Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Корейско-: Англ, Фр, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сайт Wordpress
Александр - идеальный заказчик. Четко и внятно объясниет детали задания, в то же время оставляет пространство для инициативы исполнителя. Всегда на связи. Надеюсь и дальше работать с ним.
Создание сайта находится на стадии завершения. Очень доволен качеством работы и вежливым общением г. Валентина Коробкова. Планирую продолжить сотрудничество! Всем его рекомендую за профессиональные и, не в последнюю очередь, человеческие качества (порядочность, ответственность и пр.).
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