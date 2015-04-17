Сроки - не горят, описание - во вложении. Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя. Для создания ...
Программирование в SQL & создание портала СЭИ
Предлагаю дистанционное сотрудничество с программистами в SQL, создание метео-портала и т. д.
Всем заинтересовавшимся: прошу выслать мне ваши CV, (желательно на английском или французском, но можно и на русском), а также ваши условия (расценки, приемлемые способы оплаты, сколько времени сможете уделять данной работе, возможно постоянной).
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Один из проектов:
(...) III.4 Этап 4. Концепция / Разработка Системы экологической информации (СЭИ)
Этот шаг может быть осуществлен независимо от других этапов. Он включает в себя создание компьютерной программы, способной поддерживать систему экологического менеджмента по реализации эко-данных (экологических данных) и эко-функций (политики, стратегий, анализа окружающей среды) в целях поддержания и распространения этих эко-данных.
При поддержке консультанта, предполагается разработка системы базы данных относящихся к идентифицированным эко-данным, включая программное обеспечение ГИС (Географической информационной системы (ArcGIS, MapInfo, ...)).
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• Страна:
• Будущие пользователи: как служащие, так и простые посетители сайта / портала
• Будущие поставщики данных (приборов и т. пр.): служащие министерства, консультанты
• На портале будут представлены данные следующего типа: температура, прогнозы будущей погоды и т.д. для разных зон страны
• Будущий портал будет содержать и форум: для общения – обмена мнениями и пожеланиями между посетителями / пользователями сайта/портала
• Язык интерфейса: доступный населению (французский, возможно и др. яз.: английский и т. пр.)
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Создание портала аналогичного профиля, что и у Национального Агентства по Мониторингу Окружающей Среды (НАМОС) http://namos.ru/
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