Разработка программного обеспечения АС

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка178 просмотров

Цель работы: разработка программного комплекса для обучения управлению качеством процесса коксования.

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

Обзор и обоснование выбора инструментальных средств разработки информационного и программного обеспечений автоматизированной системы управления температурным режимом коксовой батареи.

2.3 Разработка функциональной структуры программного комплекса системы управления.

2.4 Создание базы данных (БД) геометрических и технологических параметров коксовых батарей.

2.5 Построение математической модели для расчета критериальных показателей процесса (времени коксования и производительности коксовой батареи, крупности, прочности кокса) в зависимости от характеристик коксовой батареи и шихты.

2.6 Создание алгоритма поиска оптимальных режимных параметров коксовой батареи.

2.7 Разработка программного обеспечения автоматизированной системы, включающего подсистему моделирования и оптимизации температурного режима процесса коксования, взаимодействующую с БД, модуль построения 3D графиков зависимости критериальных показателей от режимных параметров, интерфейсы пользователя (оператора коксовой батареи) и администратора БД.

2.8 Тестирование программного комплекса на примере коксовой батареи с печами типа ПВР для изготовления металлургического кокса из шихты углей Карагандинского бассейна.

2.9 Оформление документации (ТЗ, пояснительной записки) и презентации проекта для защиты.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Аппаратное обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер на базе микропроцессора Intel Core 2 Duo (3 ГГц), ОЗУ 4 Гб, НЖМД 500 Гб, монитор ЖК (17), клавиатура, DVD и CD-ROM дисковод, мышь. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Professional, среда разработки Visual Studio 2010 C#, СУБД Microsoft Office Access 2007, текстовый процессор Microsoft Office Word 2007, графический пакет Microsoft Office Visio 2007, презентационная программа Microsoft Office PowerPoint 2007.

PowerPoint
10 лет назад
Nay13
31 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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