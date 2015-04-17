Разработка программного обеспечения АС

Цель работы: разработка программного комплекса для обучения управлению качеством процесса коксования.

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

Обзор и обоснование выбора инструментальных средств разработки информационного и программного обеспечений автоматизированной системы управления температурным режимом коксовой батареи.

2.3 Разработка функциональной структуры программного комплекса системы управления.

2.4 Создание базы данных (БД) геометрических и технологических параметров коксовых батарей.

2.5 Построение математической модели для расчета критериальных показателей процесса (времени коксования и производительности коксовой батареи, крупности, прочности кокса) в зависимости от характеристик коксовой батареи и шихты.

2.6 Создание алгоритма поиска оптимальных режимных параметров коксовой батареи.

2.7 Разработка программного обеспечения автоматизированной системы, включающего подсистему моделирования и оптимизации температурного режима процесса коксования, взаимодействующую с БД, модуль построения 3D графиков зависимости критериальных показателей от режимных параметров, интерфейсы пользователя (оператора коксовой батареи) и администратора БД.

2.8 Тестирование программного комплекса на примере коксовой батареи с печами типа ПВР для изготовления металлургического кокса из шихты углей Карагандинского бассейна.

2.9 Оформление документации (ТЗ, пояснительной записки) и презентации проекта для защиты.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Аппаратное обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер на базе микропроцессора Intel Core 2 Duo (3 ГГц), ОЗУ 4 Гб, НЖМД 500 Гб, монитор ЖК (17), клавиатура, DVD и CD-ROM дисковод, мышь. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Professional, среда разработки Visual Studio 2010 C#, СУБД Microsoft Office Access 2007, текстовый процессор Microsoft Office Word 2007, графический пакет Microsoft Office Visio 2007, презентационная программа Microsoft Office PowerPoint 2007.