Сроки - не горят, описание - во вложении. Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя. Для создания ...
Разработка программного обеспечения АС
Цель работы: разработка программного комплекса для обучения управлению качеством процесса коксования.
Перечень вопросов, подлежащих разработке:
Обзор и обоснование выбора инструментальных средств разработки информационного и программного обеспечений автоматизированной системы управления температурным режимом коксовой батареи.
2.3 Разработка функциональной структуры программного комплекса системы управления.
2.4 Создание базы данных (БД) геометрических и технологических параметров коксовых батарей.
2.5 Построение математической модели для расчета критериальных показателей процесса (времени коксования и производительности коксовой батареи, крупности, прочности кокса) в зависимости от характеристик коксовой батареи и шихты.
2.6 Создание алгоритма поиска оптимальных режимных параметров коксовой батареи.
2.7 Разработка программного обеспечения автоматизированной системы, включающего подсистему моделирования и оптимизации температурного режима процесса коксования, взаимодействующую с БД, модуль построения 3D графиков зависимости критериальных показателей от режимных параметров, интерфейсы пользователя (оператора коксовой батареи) и администратора БД.
2.8 Тестирование программного комплекса на примере коксовой батареи с печами типа ПВР для изготовления металлургического кокса из шихты углей Карагандинского бассейна.
2.9 Оформление документации (ТЗ, пояснительной записки) и презентации проекта для защиты.
Требования к аппаратному и программному обеспечению:
Аппаратное обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер на базе микропроцессора Intel Core 2 Duo (3 ГГц), ОЗУ 4 Гб, НЖМД 500 Гб, монитор ЖК (17), клавиатура, DVD и CD-ROM дисковод, мышь. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Professional, среда разработки Visual Studio 2010 C#, СУБД Microsoft Office Access 2007, текстовый процессор Microsoft Office Word 2007, графический пакет Microsoft Office Visio 2007, презентационная программа Microsoft Office PowerPoint 2007.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Полное описание задач программы в техническом задании во вложенииБазы данных12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо, создать электронную заявку и анкету для физических лиц и юридических лиц. Данная анкета будет заполняться менеджером со слов клиента, можно что бы была в excel. Она должна также потом быть выложена на сайт для ...Базы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать проект на C#, Visual Studio 2012. Архив и список поправок в приложении.Базы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Добрый день. Пишу диплом по теме Автоматизация генерации аналитической отчетности складской деятельности ООО"***" средствами VBA EXCEL. Задача была выгрузить, из уже существующей системы на складе,отчеты не сгенерированные(то есть просто массив данных) и при ...Базы данных6 заявокЗакрыт10 лет назад
есть несколько файлов эксель. в них таблицы с прайсами которые содержат колонки: артикул, наименование, цена , аналоги, название поставщика. я эти несколько файлов загрузил в вашу обработку. обработка нашла строки с одинаковыми артикулами (например у ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, у меня информационная база данных, тема диплома "Программный модуль электронной амбулаторной карты" Суть работы в том, что у пациента есть электронная карта, в которую специалисты заносят жалобы, осмотр и диагноз, направляют его ...Базы данных4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Есть билеты действующие, периодически глючат. Написаны "битыми" шрифтами. Сказали что исправлять нет возможности. Нужно написать новые, с сохранением результатов теста и ссылкой при неправильном ответе на нужную страницу электр. учебника на нашем же сайте ...Базы данных2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email». Задача ...Базы данных9 заявокЗакрыт10 лет назад