Сделать БД в Access

Добрый день, у меня информационная база данных, тема диплома "Программный модуль электронной амбулаторной карты"

Суть работы в том, что у пациента есть электронная карта, в которую специалисты заносят жалобы, осмотр и диагноз, направляют его к другим специалистам, на анализы, на процедуры.

Инфологическая и датологическая модели уже составлены.

База данных должна быть на SQL, и приложение (программа) на access.

База данных частично составлена