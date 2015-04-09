Сделать БД в Access

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Добрый день, у меня информационная база данных, тема диплома "Программный модуль электронной амбулаторной карты"

Суть работы в том, что у пациента есть электронная карта, в которую специалисты заносят жалобы, осмотр и диагноз, направляют его к другим специалистам, на анализы, на процедуры.

Инфологическая и датологическая модели уже составлены.

База данных должна быть на SQL, и приложение (программа) на access.

База данных частично составлена

SQL
10 лет назад
kripti
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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