Нужно разработать приложение в delphi7 с несколькими обязательными функциями. База данных должна быть в paradox. Подробнее в лс
Создать базу данных
Добрый день!
Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email».
Задача 1. Описание. Скачать базу данных с публичного веб-сайта. База данных содержит список компаний (юридических лиц). Общий массив данных опубликован в сети Интернет (на публичном веб-сайте).
Используя определенные ключевые слова (ключевые запросы) сайт автоматически создает веб-таблицу.
Нужно веб-таблицу экспортировать в Excel. Экспортируемая Excel таблица должна содержать следующие столбцы: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания.
Задача 2. В таблицу Excel добавить два столбца: ссылка на веб-сайт и контактный емейл.
Заполнить столбцы сайт организации и контактный email, путем поиска их в сети Интернет.
Проверку правильности найденного сайта и емейл организации можно делать по ИНН.
Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику.
На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.
Оплата 3 рубля за каждую заполненную строку: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания, веб-сайт и емейл.
Оплата совершается в течение 1–3 дней с даты приемки работы.
Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.
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