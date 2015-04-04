Создать базу данных

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок224 просмотра

Добрый день!

Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Задача 1. Описание. Скачать базу данных с публичного веб-сайта. База данных содержит список компаний (юридических лиц). Общий массив данных опубликован в сети Интернет (на публичном веб-сайте).

Используя определенные ключевые слова (ключевые запросы) сайт автоматически создает веб-таблицу.

Нужно веб-таблицу экспортировать в Excel. Экспортируемая Excel таблица должна содержать следующие столбцы: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания.

Задача 2. В таблицу Excel добавить два столбца: ссылка на веб-сайт и контактный емейл.

Заполнить столбцы сайт организации и контактный email, путем поиска их в сети Интернет.

Проверку правильности найденного сайта и емейл организации можно делать по ИНН.

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику.

На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.

Оплата 3 рубля за каждую заполненную строку: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания, веб-сайт и емейл.

Оплата совершается в течение 1–3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.

10 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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