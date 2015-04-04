нужно создать форму для конструктора руна внесение данных в таблицу данные разнос¤тс¤ по: - анкета(разные страны: итали¤, испани¤, франци¤, германи¤) - страховка ...
Нужно разработать приложение в Delphi 7
Нужно разработать приложение в delphi7 с несколькими обязательными функциями. База данных должна быть в paradox. Подробнее в лс
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
сделать небольшие корректировки и доделки установочники нужных версий прилагаю делать на работе в архиве - ресурс ПК осталось сделать: 1) в таблице "Журнал регистрации" сделать 2 кнопки (черным выделены) ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Примеры двух таблиц в файлах во вложении, а также подробное описание задания также в файле "Расчет average". Нужно сделать запрос к БД или стандартными средствами SQL или же с помощью другого языка (нужен будет ...Завершен10 лет назад
В районной библиотеке решено было внедрить систему учета выдачи книг читателям из библиотеки и хранилища. В библиотеке работает 10 сотрудников, а в хранилище -4. При этом книгу читателю может выдать только сотрудник библиотеки, а ...Базы данных8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Нужно сделать программу для диспетчера и мобильное приложение для водителя и клиента. Для клиента можно позже договоритсяБазы данных5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Программа для хранения и поиска по каталогу запчастей (машиностроение). Разные категории и подкатегории (до 3-го уровня) запчастей с параметрами для каждой категории и ценами. Поиск - фильтр по названию и параметрам. Импорт из прайса, ручной ...Базы данных7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо реализовать простой обработчик прайс-листов. ТЗ в приложении. Прошу указывать цену в рублях. Оплата крайне предпочтительна ЯД.Закрыт10 лет назад
Столкнулся с проблемой дубликатов. Есть список фирм в екселе (40000). 20 столбцов с данными (по 1-й фирме в строке). Естественно некоторые фирмы дублируются, но в связи с тем что данные из разных источников некоторые различия ...Завершен10 лет назад
Здраствуйте, попала ко мне такая задача: есть БД Access на локальном компютере, нужно некоторые даные перенести в MySQL. Точнее нужно написать функцию на VBA. Кто готов выполнить ету работу - прошу оставлять заявки и цену! ...Базы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
задача упростить процедуру подсчета значений по строкам, создание программы подсчета исходов спортивных событий по заданным параметрам. Иметь возможность устанавливать обновления по клику «обновить» Приложение должно иметь возможность выгружать всевозможные отчеты в Excel ...Завершен10 лет назад