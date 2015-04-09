Есть билеты действующие, периодически глючат. Написаны "битыми" шрифтами. Сказали что исправлять нет возможности. Нужно написать новые, с сохранением результатов теста и ссылкой при неправильном ответе на нужную страницу электр. учебника на нашем же сайте ...
Необходимо создать программу для фитнес центра
Полное описание задач программы в техническом задании во вложении
Заявки фрилансеров
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