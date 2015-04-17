Курсовая работа, C++

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки261 просмотр

Сроки - не горят, описание - во вложении.

Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя.

Для создания базы данных должна использоваться библиотека stl.

10 лет назад
l_ilya
Илья 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

diasfarm
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
7 дней
Абсолютно безответственный исполнитель. Взял задание, обещал сделать до 15.05 и пропал. Сегодня 19 мая - ни одного сообщения о задержке, вообще игнор со стороны исполнителя. Задание не выполнено, никаких сообщений от Дмитрия нет.

Заявки фрилансеров

diasfarm
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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