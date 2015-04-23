Нужна обработка, для выбора меньшей цены

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Завершен7 заявок195 просмотров

есть несколько файлов эксель. в них таблицы с прайсами которые содержат колонки: артикул, наименование, цена , аналоги, название поставщика. я эти несколько файлов загрузил в вашу обработку. обработка нашла строки с одинаковыми артикулами (например у нескольких поставщиков ) после этого сравнила цену. выбрала меньшую. полностью скопировала строчку с меньшей ценой. и выдала отдельный файл эксель. в котором загружены наименьшие цены. (если есть 20 поставщиков, у 10 из них одинаковый товар/артикул = программа выбрала одну строчку и выложила в свой конечный файл)

10 лет назад
autodetal
Владимир 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artem784
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, приятно было работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

artem784
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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