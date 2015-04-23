Нужна обработка, для выбора меньшей цены

есть несколько файлов эксель. в них таблицы с прайсами которые содержат колонки: артикул, наименование, цена , аналоги, название поставщика. я эти несколько файлов загрузил в вашу обработку. обработка нашла строки с одинаковыми артикулами (например у нескольких поставщиков ) после этого сравнила цену. выбрала меньшую. полностью скопировала строчку с меньшей ценой. и выдала отдельный файл эксель. в котором загружены наименьшие цены. (если есть 20 поставщиков, у 10 из них одинаковый товар/артикул = программа выбрала одну строчку и выложила в свой конечный файл)