Автоматизация отчетности средствами VBA excel

Добрый день.

Пишу диплом по теме Автоматизация генерации аналитической отчетности складской деятельности ООО"***" средствами VBA EXCEL.

Задача была выгрузить, из уже существующей системы на складе,отчеты не сгенерированные(то есть просто массив данных) и при помощи макроса написать небольшой модуль для составления пары видов отчетов . Столкнулась с проблемой. Оказалось,что данные уже выгружаются в Excel в виде отчета, а выгрузить исходники не получается. По факту работа над дипломов встала, потому что нет нормальных данных с которыми можно работать.

Есть вариант искусственно перемешать как то эти данные (якобы они не структурированные) наделать скриншотов "исходников" и далее показать скриншот кода в VBA и скрины интерфейса. как то так. Не могли бы вы помочь?

Внизу прикреплены данные со склада и две главы моей работы в которой описан процесс.