Полное описание задач программы в техническом задании во вложении
Автоматизация отчетности средствами VBA excel
Добрый день.
Пишу диплом по теме Автоматизация генерации аналитической отчетности складской деятельности ООО"***" средствами VBA EXCEL.
Задача была выгрузить, из уже существующей системы на складе,отчеты не сгенерированные(то есть просто массив данных) и при помощи макроса написать небольшой модуль для составления пары видов отчетов . Столкнулась с проблемой. Оказалось,что данные уже выгружаются в Excel в виде отчета, а выгрузить исходники не получается. По факту работа над дипломов встала, потому что нет нормальных данных с которыми можно работать.
Есть вариант искусственно перемешать как то эти данные (якобы они не структурированные) наделать скриншотов "исходников" и далее показать скриншот кода в VBA и скрины интерфейса. как то так. Не могли бы вы помочь?
Внизу прикреплены данные со склада и две главы моей работы в которой описан процесс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных12 заявокЗакрыт10 лет назад
есть несколько файлов эксель. в них таблицы с прайсами которые содержат колонки: артикул, наименование, цена , аналоги, название поставщика. я эти несколько файлов загрузил в вашу обработку. обработка нашла строки с одинаковыми артикулами (например у ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, у меня информационная база данных, тема диплома "Программный модуль электронной амбулаторной карты" Суть работы в том, что у пациента есть электронная карта, в которую специалисты заносят жалобы, осмотр и диагноз, направляют его ...Базы данных4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Есть билеты действующие, периодически глючат. Написаны "битыми" шрифтами. Сказали что исправлять нет возможности. Нужно написать новые, с сохранением результатов теста и ссылкой при неправильном ответе на нужную страницу электр. учебника на нашем же сайте ...Базы данных2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email». Задача ...Базы данных9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно разработать приложение в delphi7 с несколькими обязательными функциями. База данных должна быть в paradox. Подробнее в лсБазы данных11 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно создать форму для конструктора руна внесение данных в таблицу данные разнос¤тс¤ по: - анкета(разные страны: итали¤, испани¤, франци¤, германи¤) - страховка ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
сделать небольшие корректировки и доделки установочники нужных версий прилагаю делать на работе в архиве - ресурс ПК осталось сделать: 1) в таблице "Журнал регистрации" сделать 2 кнопки (черным выделены) ...Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Примеры двух таблиц в файлах во вложении, а также подробное описание задания также в файле "Расчет average". Нужно сделать запрос к БД или стандартными средствами SQL или же с помощью другого языка (нужен будет ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад