Добрый день!

Проект «Скачать базу данных с публичного веб-сайта, создать базу данных в формате Excel и наполнить эту базу данных информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Задача 1. Описание. Скачать базу данных с публичного веб-сайта. База данных содержит список компаний (юридических лиц). Общий массив данных опубликован в сети Интернет (на публичном веб-сайте).

Используя определенные ключевые слова (ключевые запросы) сайт автоматически создает веб-таблицу.

Нужно веб-таблицу экспортировать в Excel. Экспортируемая Excel таблица должна содержать следующие столбцы: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания.

Задача 2. В таблицу Excel добавить два столбца: ссылка на веб-сайт и контактный емейл.

Заполнить столбцы сайт организации и контактный email, путем поиска их в сети Интернет.

Проверку правильности найденного сайта и емейл организации можно делать по ИНН.

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику.

На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.

Оплата 3 рубля за каждую заполненную строку: номер, название компании, ИНН, Срок действия, День начала оказания, веб-сайт и емейл.

Оплата совершается в течение 1–3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.