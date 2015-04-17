Студенческий проект. Создать веб-интерфейс использующий базу данных, которая лежит в облаке (mongolab.com Sandbox-режим). Тема: аптека (можно взять готовый дамп из интернета).

Необходимо реализовать вывод (с сортировкой) информации из бд. Реализовать ввод, изменение и удаление информации. Главное реализовать использование бд из облака. Роли пользователей: будет две роли, администратор и обычный юзер. Админ может удалять, изменять и добавлять информацию. Обычный юзер – смотреть ассортимент (+ сортировка вывода). Проект не сложный, я бы сам сделал, но у меня времени сейчас нет. Главное показать использование облачного сервиса.