Сроки - не горят, описание - во вложении. Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя. Для создания ...
Доработать лабораторную работу
• Создать в БД таблицу ACCOUNT с полями:
ID тип NUMBER, A_I;
LOGIN тип CHAR( 256 );
PASSWORD тип CHAR( 256 ).
• Реализовать интерфейс входа в основную программу: использовать текстовые поля логин и пароль. Значения проверять по таблице ACCOUNT.
• Основная программа состоит из 3-х областей: ссылки на задачи, область для отображения задач, область для отображения отчетов.
• Разработать задачи для добавления и удаления записей в справочниках (словарь):
• Физическое лицо ( MAN )
• Факультет ( FACULTY )
• Кафедра ( KAFEDRA )
• Группа ( GROUPS )
• Должность ( TDOLGNOST )
• Предмет ( TCOURSE )
• Оценки ( TMARKER )
• Вид отчетности ( TREPORT )
Работа сделана примерно на 70%. нужно доделать
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