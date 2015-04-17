Доработать лабораторную работу

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Закрыт2 заявки164 просмотра

• Создать в БД таблицу ACCOUNT с полями:

ID тип NUMBER, A_I;

LOGIN тип CHAR( 256 );

PASSWORD тип CHAR( 256 ).

• Реализовать интерфейс входа в основную программу: использовать текстовые поля логин и пароль. Значения проверять по таблице ACCOUNT.

• Основная программа состоит из 3-х областей: ссылки на задачи, область для отображения задач, область для отображения отчетов.

• Разработать задачи для добавления и удаления записей в справочниках (словарь):

• Физическое лицо ( MAN )

• Факультет ( FACULTY )

• Кафедра ( KAFEDRA )

• Группа ( GROUPS )

• Должность ( TDOLGNOST )

• Предмет ( TCOURSE )

• Оценки ( TMARKER )

• Вид отчетности ( TREPORT )

Работа сделана примерно на 70%. нужно доделать

10 лет назад
Other62
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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