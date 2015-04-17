Сроки - не горят, описание - во вложении. Возможно написание самой программы с комментариями + описание алгоритма работы методов сортировки, поиска, вставки данных и инструкция для пользователя. Для создания ...
Оптимизация работы бд и магазина на phpshop
Необходимо оптимизировать работу базы данных и работу интернет-магазина.
Увеличить скорость работы, откликов и т.д.
Движок phpshop.
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