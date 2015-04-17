Оптимизация работы бд и магазина на phpshop

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки120 просмотров

Необходимо оптимизировать работу базы данных и работу интернет-магазина.

Увеличить скорость работы, откликов и т.д.

Движок phpshop.

10 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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