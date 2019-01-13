Кратко обо мне!

Кто я такой, и чем я занимаюсь)

Я самый обычный парень из самой обычной семьи, самого обычного города. Но с одной отличительной чертой - я тот, кто нашел для себя призвание, в которое я готов погрузиться с головой! Наблюдать за тем, как твой код преобразует обычную картинку в некую магию, которая удивляет тех, кто это лицезреет... Ох, это то, ради чего стоит жить!)

Что я умею (и делаю довольно неплохо):

• Веб-дизайн;

• Адаптивная, кроссбраузерная верстка (А это HTML, CSS ( Bootstrap и БЭМ), jQuery);

• Интеграция верстки в CMS ( WordPress, Joomla а так же Opencart и MODx);

• Поисковая оптимизация;

• И многое другое ;)

А это означает, мои навыки охватывают более 90% всех навыков, необходимых для создания сайта. И я с радостью воспользуюсь своими навыками, для реализации ваших проектов!

Пишите, звоните, шлите голубей, отвечу на все что смогу! Я уверен, что мы с вами сможем найти общий язык и реализовать все ваши задумки, в довольно короткие сроки)

Мои контакты:

Skype: live:3ad5688f7ab79886

VK: https://vk.com/azat_allagulov

Мой телефон: +79991343526 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Моя почта: [email protected]

И еще почта: [email protected]

И еще: [email protected]

Надеюсь именно вам повезло, что вы нашли меня ;)