AlyonkaZmi

Альона Лежнюк AlyonkaZmi

 
33 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Чудово володію Українською, російською та англійською мовами. Я займаюся письмовими перекладами із Англійської мови на Українську та Російську, а також навпаки. Також можу писати різні реферати, доповіді, відгуки, коментарі та ін.

На даний час я в дикреті, тому розвиваюсь в інших сферах діяльності в інтернеті. Маю навики в роботі з аудіо та відео матеріалами різних форматів, зображень та логотипів. Подобається дізнаватися, вивчати та відкривати нову інформацію, можливості та навики в цій сфері.

Працювала в різних сферах діяльності таких як:

- Хореографія народних танців - дошкільний вік;

- Прокуратура Київської області - секретар;

- АТ Укрпошта - керівник відділення;

Я знаю, що така відповідальність та працьовитість, завдяки цьому від мене можна очікувати: якісний, унікальний та креативний результат. Оперативність та доброзичливість у спілкуванні гарантую.

Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#202
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#316
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
#1222
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1266
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1498
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1590
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#3430
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#3879
Показать все услуги