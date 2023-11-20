Чудово володію Українською, російською та англійською мовами. Я займаюся письмовими перекладами із Англійської мови на Українську та Російську, а також навпаки. Також можу писати різні реферати, доповіді, відгуки, коментарі та ін.

На даний час я в дикреті, тому розвиваюсь в інших сферах діяльності в інтернеті. Маю навики в роботі з аудіо та відео матеріалами різних форматів, зображень та логотипів. Подобається дізнаватися, вивчати та відкривати нову інформацію, можливості та навики в цій сфері.

Працювала в різних сферах діяльності таких як:

- Хореографія народних танців - дошкільний вік;

- Прокуратура Київської області - секретар;

- АТ Укрпошта - керівник відділення;

Я знаю, що така відповідальність та працьовитість, завдяки цьому від мене можна очікувати: якісний, унікальний та креативний результат. Оперативність та доброзичливість у спілкуванні гарантую.