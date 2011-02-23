Andrew_G

Андрей Andrew_G

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cоздание телевизионного канала на основе RSS

    Задача: создание телевизионного канала на основе RSS Раздел сайта представляет из себя плеер Youtube с плейлистом. Плейлист же формируется на основе проверки списка RSS-каналов на наличие в них ссылок на Youtube-ролики ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Team lead / Ведущий программист

    $2500

    Задачи: Создание команды высококлассных специалистов; Проектирование, разработка, развитие и поддержка web-сервисов, а также мобильных и flash-приложений; Руководство отделом разработки: постановка ...

    AJAXCodeIgniterDjangoHTMLJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется верстка + программинг

    Требуется верстка и программирование сайта Требования: Программная часть. • Любой PHP-фреймворк (желательно Zend, CodeIgniter) ; • Шаблонизатор (может быть Smarty) ; • Наличие простейшей админки с функцией редактирования статичных текстовых ...

    AJAXCodeIgniterHTMLjQueryPHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать взаимодействие сайта с Flickr.com

    Есть ресурс www.web3.ru. Написан на symfony. В данный момент сайт грузит беграундом картинки с flickr.com. Задача: 1. Переделать взаимодействие с flickr: - кешировать обращения к flickr, хранить последний запрос ...

    Symfony
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать парсер

    $100

    Задача: написать парсер каталога блогов Technorati http://technorati.com/blogs/directory/overall/. Итогом работы является таблица со следующими значениями: - место в рейтинге technorati (числом) - URL блога - URL RSS-ленты блога (достаточно 1 шт, берется ...

    MySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарезать картинки в PNG

    $50

    Есть: AI файл, в котором 45 отдельных картинок-логотипов. Задача: сделать 45x2 (итого 90) PNG картинок размером 100x100px. Детали: 1. Два типа картинок: белые ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка страницы Facebook

    $100

    Требуется разработать страничку в facebook. Убрать/добавить закладки, вставить/подогнать нужные картинки и элементы, сделать переходы из facebook`a на соответствующие разделы на сайте и т.д. Есть дизайн основного сайта (PSD), надо его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

goter
Олег 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Переделать взаимодействие сайта с Flickr.com
Symfony
Все понравилось, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Четко, быстро, профессионально. Александр не просто выполнил задание, а подсказал как лучше сделать, что делать не стоит, а что стоит добавить. Обещал сделать за 4 дня, сделал за день, что тоже приятно.
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