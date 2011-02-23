Задача: создание телевизионного канала на основе RSS Раздел сайта представляет из себя плеер Youtube с плейлистом. Плейлист же формируется на основе проверки списка RSS-каналов на наличие в них ссылок на Youtube-ролики ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Задачи: Создание команды высококлассных специалистов; Проектирование, разработка, развитие и поддержка web-сервисов, а также мобильных и flash-приложений; Руководство отделом разработки: постановка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется верстка и программирование сайта Требования: Программная часть. • Любой PHP-фреймворк (желательно Zend, CodeIgniter) ; • Шаблонизатор (может быть Smarty) ; • Наличие простейшей админки с функцией редактирования статичных текстовых ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть ресурс www.web3.ru. Написан на symfony. В данный момент сайт грузит беграундом картинки с flickr.com. Задача: 1. Переделать взаимодействие с flickr: - кешировать обращения к flickr, хранить последний запрос ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1200
Задачи: - разработка и поддержка наших сайтов - разработка и поддержка сайтов наших заказчиков Требования: - Владение: HTML5, CSS2+, PHP5 , JS, AJAX - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищется программист на удаленке. На поддержку и разработку сайтов. Требования стандартные HTML, CSS, PHP, JavaScript, Ajax, jQuery, MySQL и т.д. Работа Eclipse, Netbeans, SVN Задачи: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Задача: написать парсер каталога блогов Technorati http://technorati.com/blogs/directory/overall/. Итогом работы является таблица со следующими значениями: - место в рейтинге technorati (числом) - URL блога - URL RSS-ленты блога (достаточно 1 шт, берется ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть: AI файл, в котором 45 отдельных картинок-логотипов. Задача: сделать 45x2 (итого 90) PNG картинок размером 100x100px. Детали: 1. Два типа картинок: белые ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется разработать страничку в facebook. Убрать/добавить закладки, вставить/подогнать нужные картинки и элементы, сделать переходы из facebook`a на соответствующие разделы на сайте и т.д. Есть дизайн основного сайта (PSD), надо его ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад