Необходимо написать и настроить парсер. Озвучивайте цены и сроки.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
VirtueMart 2 импорт из csv. Необходимо настроить вывод цен Устранить проблему с дублированием каталога.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сео-специалист на постоянной основе. Количество продвигаемых сайтов будет расти. Опишите Ваши методы продвижения сайтов, стоимость и сроки.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требования: 1. Дивная верстка сайтов по готовому макету с использованием HTML и CSS. 2. Валидность кода. 3. Верстка под Joomla 1.5, Joomla 2,5, Virtuemart 1.1.9, Virtuemart 2. 4. Установка и настройка: ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требования: 1. Дивная верстка сайтов по готовому макету с использованием HTML и CSS. 2. Валидность кода. 3. Верстка под Joomla 1.5, Joomla 2,5, Virtuemart 1.1.9, Virtuemart 2. 4. Установка и настройка: ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработать логотип для компании занимающейся созданием сайтов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта для компании занимающейся созданием сайтов.Завершен12 лет назад
- $14
Требуется копирайт четырех статей на тему психологии. 1. Одна статья - не менее 2000 збп. 2. Вхождение по ключевым фразам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Дизайн для сайта "все в дом"Завершен12 лет назад
- $50
Верстка главной страницы по макету, на Joomla. Установка и настройка доп. модулей.HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Разработать макет сайта по шаблону.Завершен12 лет назад
Требуется копирайтер для написание seo-статей с вхождениями. Рассмотрим ваши цены.Копирайтинг38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Доработать созданное раннее изображение макета. Сайт компании оказывающей бухгалтерские и юридические услуги. ТЗ от заказчика: ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: основной - белый, дополнительные - синий и желтый (как на логотипе); ...Завершен12 лет назад
- $100
В компанию, которая занимается разработкой сайтов требуются web-дизайнеры для регулярной удаленной работы. Создание дизайна для сайта в виде макета psd (под верстку). Общение по скайпу (в рабочее время необходимо находится онлайн). ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад