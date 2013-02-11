AndreySP

Андрей AndreySP

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо за сотрудничество.
Хорошая работа
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для IT-компании
Спасибо за сотрудничество.
Проект выполнен в срок. Разработано 3 варианта логотипов. Варианты утверждены нами, без нареканий.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание дизайна IT-компании
Спасибо за сотрудничество.
Работа выполнена в срок. Елена учла все наши пожелания. Макет приняли с первого раза, доработки не потребовались.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Макет для сайта
Спасибо за сотрудничество.
Елена сдала работу в срок, выполнив все пункты ТЗ. Плюс дорабатывала макет, в процессе согласования проекта с заказчиком до полного утверждения.
Ответный отзыв
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется копирайт
Андрей - уникальный заказчик: четкое задание, обсуждение деталей, ответы на все возникающие вопросы, попытка произвести предоплату))) (оплата, кстати, были произведена, моментально после выполнения работы). Очень приятное сотрудничество. Спасибо за заказ))) Надеюсь на продолжительную и плодотворную работу в дальнейшем)))
Фаина выполнила работу качественно и раньше обговоренного срока. Статьи написаны профессионально и уникальны на 100%. Ключевые слова грамотно распределены по тексту.
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