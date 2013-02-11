Андрей - уникальный заказчик: четкое задание, обсуждение деталей, ответы на все возникающие вопросы, попытка произвести предоплату))) (оплата, кстати, были произведена, моментально после выполнения работы). Очень приятное сотрудничество. Спасибо за заказ))) Надеюсь на продолжительную и плодотворную работу в дальнейшем)))