Мы делаем эксклюзивные торты, печенье и т.п. Вот сайты, которые нам нравятся: https://www.biscuiteers.com/ http://www.peggyporschen.com/ Сколько стоит дизайн такого уровня? ТЗ пока на стадии согласования, интересует примерная цена. Смотрю фрилансеров только с примерами работ такого уровня. Смотрю только фрилансеров, которые указали цену. Оплачиваем безналом.
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Дизайн для сайта "все в дом"
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