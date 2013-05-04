Привет! Набросал дизайн сайта в кореле, теперь мне надо перевести его в psd, чтоб потом отдать на вестку. Кроме того что просто перевести в psd, надо бы подсказать и реализовать какие-то нюансы по сайту: м.б. надо где-то ...